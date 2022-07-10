اعتقال متهمين اثنين نفذا عمليات مسلحة في الديوانية

2022/07/10 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح وتخريب لمحلات تجارية وصيرفات في الديوانية =============== من خلال العمل الاستخباري المنظّم وتحليل ومقاطعة المعلومات، تمكن أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف ملابسات عمليات تخريب وسرقة وسطو مسلح غامضة، شهدتها محافظة الديوانية في الآونة الأخيرة.وأثمر […]

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