2022/07/10 | 23:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4UAiKqxjjgQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثة اجتماعية: يجب توفير متنزهات للعراقيين لتقليل توافدهم على المطاعم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثة اجتماعية: يجب توفير متنزهات للعراقيين لتقليل توافدهم على المطاعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).