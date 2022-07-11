2022/07/10 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النرويجي إيرلينغ هالاند عن الفريق الذي يرغب بمواجهته مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم المقبل 2023/2022، إذ بيّن أنّه يتطلع إلى اللعب أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هالاند يكشف عن الفريق الذي يرغب في مواجهته مع مانشستر سيتي.. من يكون؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هالاند يكشف عن الفريق الذي يرغب في مواجهته مع مانشستر سيتي.. من يكون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).