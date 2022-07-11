2022/07/11 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإنقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر تكريت في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر في حديث صحفي، إن “رجل مرور أنقذ امرأة في العقد الرابع من عمرها، بعدما حاولت الانتحار من على جسر تكريت في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف المصدر، أن “أحد رجال المرور، قام بإنقاذها في اللحظة الأخيرة، في أثناء تأدية واجبه لتنظيم حركة السير على الجسر المذكور”.

التالي

منذ 5 ساعات

حريق “ضخم” يلتهم سوق العسكري في النجف

منذ 10 ساعات

الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب بمعمل لصناعة الكارتون في بغداد

منذ 12 ساعة

حملة كبرى لملاحقة مهربي الوقود في نينوى

منذ 13 ساعة

نشوب حريق داخل مطار المثنى في بغداد

منذ يومين

الكاظمي يعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى

منذ يومين

القبض على عدد من المتهمين وضبط اوكار لتهريب النفط في خمس محافظات

منذ يومين

كربلاء تباشر بتطبيق الخطة الأمنية لعيد الأضحى

منذ يومين

القبض على 36 متهماً بحيازة الأسلحة وتجارة المواد المخدرة في بغداد

منذ 3 أيام

فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في صهريج وعدد من المحال التجارية في بغداد

منذ 3 أيام

انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ امرأة من الانتحار على جسر تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ امرأة من الانتحار على جسر تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).