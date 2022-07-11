القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح وتخريب لمحلات بالديوانية

2022/07/11 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح وتخريب لمحلات تجارية وصيرفات في الديوانية .وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال العمل الاستخباري المنظّم وتحليل ومقاطعة المعلومات، تمكن أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف ملابسات عمليات تخريب وسرقة وسطو مسلح غامضة، شهدتها محافظة الديوانية في الآونة الأخيرة".واضافت، أن "الجهد الاستخباري أثمر عن إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح لعدد من المحال التجارية والصيرفات والصيدليات في مركز مدينة الديوانية وقضاء سومر وناحية الصلاحية وقضاء الشامية، فضلاً عن قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف الأشرف".وأوضح، انه " تم القبض على المتهمين بعد تحديد مكان تواجدهما في منطقة آل حمد، وبحوزتهما 3 بنادق نوع كلاشنكوف وعتاد مسدس صوتي وأجهزة إلكترونية و(مطرقة 5 كيلو) ومواد أخرى تستخدم في عملياتها الإجرامية ومن خلال التحقيق الابتدائي اعترف المتهمان باشتراكهما في عمليات التسليب والسرقة والتخريب".واشارت الخلية الى ان "وكالة الاستخبارات ستعرض في وقت لاحق اعترافات المتهمين أمام الرأي العام وأسباب ودوافع العمليات التخريبية".

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