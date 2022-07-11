مصر تطلب تحقيقا حول مذبحة بحق جنود مصريين بإسرائيل في 1967

2022/07/11 | 00:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / طالبت مصر إسرائيل بتحقيق للاستيضاح حول مذبحة ارتكبت بحق جنود مصريين خلال حرب العام 1967.وأعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء الأحد تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة مذبحة راح ضحيتها جنود مصريين في حرب عام 1967.وقال المتحدث باسم خارجية مصر إنه رداً على ما تردد […]

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