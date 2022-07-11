مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على دونيتسك

2022/07/11 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة شاختيورسكي في دونيتسك وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرين.

وقال بوشيلين في منشور على قناته عبر "تيليغرام" إن "مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار هذا الصباح على منطقة شاختيورسكي، حيث كان نشطاء يونغ ريبابليك في مهمة تطوعية".

وأضاف أن هذا "أسفر عن مقل 3 أشخاص وإصابة 11، وفقدان 4".

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