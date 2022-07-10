أحداث الكابيتول.. مستشار ترامب السابق يوافق أخيرا على تقديم شهادته

2022/07/11 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخطر ستيف بانون مستشار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لجنة التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، أنه مستعد لتقديم شهادته، في وقت واجه فيه تهما بازدراء الكونغرس بسبب امتناعه عن التعاون في التحقيقات، وفقا لما نقلته صحفة "وول ستريت جورنال".

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