رأي.. بشار جرار يكتب عن جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية.. ما لم تقله مقالة بايدن

2022/07/11 | 00:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لكل مقام مقال" وغاية ما خلص إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن -في مقالة استباقية نشرتها واشنطن بوست السبت حول جولته المرتقبة إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة إسرائيل والمملكة العربية السعودية...

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