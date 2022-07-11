2022/07/11 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الأحد، ترشحها لخلافة، بوريس جونسون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الخارجية البريطانية تعلن ترشحها لخلافة جونسون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الخارجية البريطانية تعلن ترشحها لخلافة جونسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).