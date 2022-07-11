2022/07/11 | 01:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال حزب التجمع الوطني السعودي المعارض ومصدر أمني لبناني يوم الأحد إن المعارض السعودي...

ظهرت المقالة مقتل معارض سعودي في لبنان أولاً على المسلة.

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