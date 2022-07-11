2022/07/11 | 01:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LzbNTbaK9pk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد أسبوعين من إنجازه.. سقوط مجسر مشاة في ناحية المعتصم جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد أسبوعين من إنجازه.. سقوط مجسر مشاة في ناحية المعتصم جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).