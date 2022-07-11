رونالدو يطارد ميسي على لقب

2022/07/11 | 01:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل المنافسة بين الثنائي الأسطوري،

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في

مختلف الجبهات، سواء على صعيد الألقاب

أو الإنجازات الفردية.

ورغم تميز رونالدو على الصعيد

التهديفي، إلا أنه ينافس ميسي بقوة أيضا

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