فيديو:ممثل المرجعية العليا في كربلاء يستقبل المهنئين بعيد الاضحى المبارك

2022/07/11 | 01:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي ومعه امين

عام العتبة الحسينية الاستاذ حسن رشيد

العبايجي المهنئين بعيد الاضحى

المبارك

وقد زار عدد من المسؤولين المحليين وعلى

راسهم محافظ

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