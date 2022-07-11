تفاعلات الساعة.. خلافات كبيرة بين القوى الكردية حول منصب رئاسة الجمهورية

2022/07/11 | 01:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية 07/10/2022.عضو الإطار الشيعي قصي عباس...

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خلافات كبيرة بين القوى الكردية حول منصب رئاسة الجمهورية أولاً على المسلة.

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