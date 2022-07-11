المغرب يكشف حقيقة

2022/07/11 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقارير التي زعمت إقالة مدرب المنتخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، وتعيين شخص آخر.

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