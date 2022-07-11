ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون للمرة السابعة

2022/07/11 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتُوِّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلقب بطولة ويمبلدون للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بعد التغلب في المباراة النهائية ، على الأسترالي نيك كيريوس بـ3 مجموعات مقابل واحدة بواقع (4-6)، (6-3)، (6-4)، (7-6).بدأ كيريوس، المباراة بثقة كبيرة رغم كونه النهائي الأول في مسيرته في بطولات الجراند سلام، وظهر ذلك في تسديده إرسال من تحت الذراع في الشوط الثاني المباراة.وتألق كيريوس في تسديدات الإرسالات القوية، وحافظ بسهولة على أشواط إرساله، قبل أن ينجح الأسترالي في كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس.ولم يعانِ كيريوس على شوط إرساله، ولم يتعرض لأي نقاط للكسر، لينجح في حسم المجموعة الأولى (6-4) في غضون 31 دقيقة.

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