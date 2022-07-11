2022/07/11 | 03:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني انطلقت، اليوم الأحد، من العاصمة العراقية بغداد أول رحلة جوية مباشرة منذ 3 سنوات إلى تونس من مطار بغداد الدولي نحو مطار قرطاج الدولي.وتحققت الرِحلة بجهود عدد من مؤسسات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق أولى الرحلات الجوية مباشرة من العراق إلى تونس المركز الخبري الوطني.

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