الغاز الروسي إلى أوروبا.. حقائق سريعة

2022/07/11 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، للصيانة المقررة اعتبارًا من يوم الإثنين، مما يهدد بقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا ويثير مخاوف بشأن وقف الإمدادات لفترة طويلة، وفقا لرويترز.

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