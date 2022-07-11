الائتلاف الياباني الحاكم يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات

2022/07/11 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت اليابانيون الأحد في انتخابات مجلس الشيوخ لصالح الائتلاف الحاكم الذي حقق فوزًا ساحقًا في انتخابات طغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمع انتخابي في نارا بغرب البلاد.

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