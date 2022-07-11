2022/07/11 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد نواب فرنسيون معارضون، الأحد، بتقارير عن وجود "صفقة سرية" بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرا في حكومة، فرنسوا هولاند، الاشتراكية وشركة "أوبر" العملاقة للنقل، معتبرين أن ما حصل شكل "سرقة للبلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة الفرنسية تندد بـ "صفقة سرية" بين ماكرون و"أوبر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة الفرنسية تندد بـ "صفقة سرية" بين ماكرون و"أوبر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).