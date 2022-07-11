بلينكن يدعو دول آسيا لحث ميانمار على

2022/07/11 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للضغط على حكام ميانمار (بورما) من أجل "العودة إلى الديمقراطية"، مؤكدا أن "من واجب الصين ومصلحتها أن ترى بورما تعود إلى المسار الذي كانت تسير عليه" مستخدما الاسم السابق للبلاد.

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