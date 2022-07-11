العمل التطوعي لخدمة الانسانية و المجتمع - محمد جواد فارس

2022/07/11 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس يجب ألا تفقد إيمانك بالإنسانية ،فالإنسانية محيط ، ،أذا تلوثت بضع قطرات من المحيط فلن يتلوث المحيط .



(المهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند ) محمد جواد فارس ......رحيمة السلطانيفي السنوات الأخيرة أي منذ عام 2019 و الى يومنا هذا مرت ببلدنا العراق مع معاناته الكبيرة منذ الاحتلال عام 2003 ، معاناة من وباء كورونا الذي أنتشر في العالم وانتشرت في بقا ......





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