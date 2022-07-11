ضرورة القصة القصيرة، مقال لتقديم قصص الشاب جاسر وجدي. - أمل سالم

2022/07/11 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمل_سالم لا يمكن اعتبار أن السبب الرئيس لكتابة القصة القصيرة هو العجز عن إيصال فكرة ما عن طريق السرد الروائي، إذ إنه بالرغم من اشتراك القصة القصيرة والرواية في كونهما سردًا، إلا أن الاختلاف بينهما شاسع حتى وإن اتفقا في تناول مواضيع ورؤى بعينها.



ولسنا بصدد المقارنة التقليدية بين القصة القصيرة والرواية، إنما نريد البحث في ضرورة كتابة القصة القصيرة عبر عدد من قصص الكاتب "جاسر وجدي".بداية من منتصف القر ......





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