الطاهر وطار ثلاثية الثورة،العشق والموت - إبراهيم مشارة

2022/07/11 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_مشارة لا شك أن الروائيين الجزائريين الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة هما عميدا الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية وأن الروائيين الذي جاؤوا من بعدهما خرجوا من أكمام معطفيهما كما خرج القصاصون الروس من معطف جوجول،وتجربة الكتابة باللغة العربية في الجزائر عقب الاستقلال في حد ذاتها مغامرة وجسارة في بلد عانى من المسخ الاستعماري لأكثر من قرن وربع قرن لكن تراكمات ذلك العهد لم تتلاش بمجرد رحيل المستعمر بل ......





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