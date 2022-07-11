2022/07/11 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انسحاب سلسلة متاجر ماكدونالدز للوجبات السريعة من روسيا في مايو الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا، ظهرت سلسلة متاجر اعتبرت على نحو واسع "نسخة روسية" من المتاجر الأميركية المنتشرة عالميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نسخة ماكدونالدز الروسية".. بلا بطاطس مقلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نسخة ماكدونالدز الروسية".. بلا بطاطس مقلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).