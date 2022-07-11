بعد كشف سر

2022/07/11 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الكشف عن "مقبرة جماعية" عمرها 55 عاما لـ 20 جنديا مصريا قتلوا خلال حرب عام 1967, ضجة في الأوساط المصرية، ما دفع القاهرة للتعليق على الواقعة، فيما أكدت إسرائيل فحص القضية.

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