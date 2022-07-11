لبنان.. كشف ملابسات مقتل سعودي طعنا في

2022/07/11 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الأمنية اللبنانية، الأحد، ملابسات مقتل مواطن سعودي في "الضاحية" الجنوبية لبيروت، التي تعتبر معقلا لحزب الله اللبناني وأنصاره.

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