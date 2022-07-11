مفاوضات بين اليوفي والبايرن من أجل دي ليخت

2022/07/11 | 08:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يستعد بايرن ميونخ للدخول في مفاوضات رسمية مع يوفنتوس، بشأن التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع البيانكونيري.

ويسعى بايرن لضم الدولي الهولندي، لتعويض رحيل الألماني نيكلاس زوله، الذي انضم لبوروسيا دورتموند هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في أليانز آرينا.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، سيكون في إيطاليا اليوم، لبدء التفاوض مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع دي ليخت.

ويتنافس العملاق البافاري مع تشيلسي، من أجل الحصول على خدمات المدافع الهولندي، الذي انتقل لصفوف يوفنتوس قادما من أياكس أمستردام، في صيف 2019.

ويطلب البيانكونيري 80 مليون يورو، كحد أدنى، للتخلي عن دي ليخت، فيما يقدر بايرن ميونخ قيمة الصفقة بما يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

المصدر/ كورة

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