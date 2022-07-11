2022/07/11 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص، ونُشرت في دورية جميعة القلب الأوروبية، أن الأشخاص الذين يستخدمون ملحاً إضافياً إلى طعامهم باستخدام مملحة المائدة، أكثر عرضة للوفاة المبكرة.وفي الدراسة التي أجريت في المملكة المتحدة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 500 ألف شخص، شاركوا في دراسة البنك الحيوي، وتابعوهم لفترة استمرت […]

ظهرت المقالة دراسة جديدة حول الوفاة المبكرة..



ما علاقة الملح بالأمر؟ أولاً على ايرث نيوز.

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