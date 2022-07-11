2022/07/11 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شاب أسعار النفط عدم استقرار يوم الإثنين مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات أمام المخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كوفيد-19 والتي تضر بالطلب.وبحسب رويترز، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تتأرجح وسط مخاوف من الركود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتأرجح وسط مخاوف من الركود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتأرجح وسط مخاوف من الركود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).