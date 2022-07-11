2022/07/11 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، ترقية الضباط الجرحى نتيجة العمليات الارهابية، ممن لديهم نسبة عجز 50 في المئة فاكثر، وذلك تنفيذاً لأوامر مكتب رئيس الوزراء.

ظهرت المقالة وفق هذا الشرط..



الداخلية توجه بترقية الضباط الجرحى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفق هذا الشرط.. الداخلية توجه بترقية الضباط الجرحى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفق هذا الشرط.. الداخلية توجه بترقية الضباط الجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).