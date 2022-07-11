برشلونة يحسم صفقة رافينيا بسعر مناسب

2022/07/11 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة حسم بالفعل صفقة النجم البرازيلي رافينيا، بعد أن تم التوصل لاتفاق نهائي مع ليدز يونايتد.وخاض برشلونة معركة شرسة من أجل الظفر بخدمات المهاجم البرازيلي، وذلك في ظل العرض المغري الذي قدمه تشيلسي للحصول على توقيعه، والذي وصل إلى 70 مليون يورو.برشلونة يحقق معجزة في […]

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