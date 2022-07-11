موجة حر تجتاح إسبانيا والمواطنون يهربون للشواطئ والمتنزهات

2022/07/11 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحتمي الإسبان بالظل في المتنزهات أو يقصدون الشواطئ أو يحتسون المشروبات الباردة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي بلغت 43 درجة مئوية في ثاني موجة حارة تشهدها البلاد هذا العام.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية، إن أشعة الشمس الحارة في الصيف المصحوبة بتيار هواء ساخن قادم من شمال أفريقيا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة.[…]

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