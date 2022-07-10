الانبار تفرض اجراءات امنية مشددة في المناطق الغربية جراء حدوث عاصفة ترابية

2022/07/11 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، الاحد، بان القوات الامنية فرضت اجراءات امنية مشددة جراء حدوث عاصفة ترابية ادت الى انعدام الرؤيا في مناطق غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة على خلفية حدوث عاصفة ترابية ادت الى انعدام […]

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