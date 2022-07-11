تدحرجت سيارتها وانقلبت في قناة مائية.. شاهد لحظات إنقاذ مثيرة لسائقة فقدت وعيها

2022/07/11 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط مقطع فيديو لكاميرا جسد ضابط شرطة في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية، اللحظات التي ساعد فيها رجال الإنقاذ والنواب والشهود في جعل السيارة المقلوبة في حالتها السوية.وتقول السلطات إن المرأة التي كانت تقود سيارة الدفع الرباعي، التي لم يتم الكشف عن هويتها، انحرفت على ما يبدو عن الطريق وانقلبت للأسفل.عندما تم إنقاذها من قبل رجال الإنقاذ، كان لديها نبض، لكنها كانت فاقدة للوعي..وهي في حالة حرجة.

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