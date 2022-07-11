روسيا تلجأ لأسلحة الحقبة السوفيتية.. وتضع أقارب قتلى الجيش

2022/07/11 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع الماضية من غزو روسيا لأوكرانيا لجأت القوات الروسية إلى استخدام "أسلحة تعود للحقبة السوفيتية" بعد نقص كبير في "العتاد والسلاح"، بينما كشفت المخابرات الأوكرانية عن وضع موسكو "أقارب جنودها القتلى" تحت الرقابة.

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