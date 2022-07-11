الأمن يطيح بمتهم حاول اغتيال 3 أشخاص في بغداد

2022/07/11 | 09:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال متهم بمحاولة اغتيال رجل وامرأتين، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوات من الشرطة الاتحادية، ووفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت من اعتقال شخص حاول اغتيال رجلاً وامرأتين في منطقة الملحانية بالعاصمة بغداد".وبين، أن "عملية القبض تمت بعد تتبع المجرم والإطاحة به في منطقة الكرادة، وذلك في أقل من 24 ساعة على محاولته تنفيذ جريمة الاغتيال".

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