2022/07/11 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير الكهرباء عادل كريم، إن تزويد الطاقة الكهربائية للمواطنين في هذا الصيف سيكون "أفضل من السابق"، فيما أشار إلى أن العراق يتسلم يومياً 240 مقمق من الغاز من الجانب الايراني.

وذكر كريم لبرنامج "العاشرة" الذي تبثه القناة الرسمية، أن "هذا الصيف سيكون أفضل من الصيف الماضي في تزويد الطاقة الكهربائية"، لافتاً إلى أن "هناك زيادة في الطلب على الطاقة مقارنة عن العام الماضي بنسبة 20 إلى 25 بالمئة".

وأضاف: "وصلنا في العام الماضي إلى معدل إنتاج 21 ألف ميغاواط والآن إلى نحو 22 ألف ميغاواط"، مؤكداً أن "من المؤمل ان نصل إلى 23 ألف ميغاواط كمعدل توليد للطاقة خلال هذا العام".

وأشار الى ان "هناك زيادة بنحو 3 الاف الى 4 الاف ميغاواط خلال هذا الصيف"، مبينا انه "يفترض تجهيز الغاز الايراني يكون أفضل بعد الاتفاق مع وزير الطاقة الإيراني".

وتابع: ان "المواطن بدأ يشعر بأن هناك تحسن في الطاقة الكهربائية"، موضحاً انه "تم دفع مليار و649 مليون دولار إلى الجانب الإيراني كمستحقات الغاز".

ولفت إلى ان "الوزارة أخذت قرضاً في المرحلة الأولى من مصرف التي بي اي والمرحلة الثانية خصصت مبالغ في قانون الدعم الطارئ"، مؤكداً أن "جميع الديون السابقة دفعت لإيران والآن يتم دفع شهرياً مبالغ مستحقة عن الغاز المورد".

ونوه بأن "الجانب الإيراني يزود العراق حاليا بـ 240 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يومياً، ونحن نحتاج إلى 250 مقمق يوميا".

وتابع: "نحتاج إلى دعم مالي للوصول الى معدل إنتاج 35 ألف ميغاواط"، مبينا ان "المبالغ التي خصصت للكهرباء في قانون الدعم الطارئ ذهب إلى تسديد الديون السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يعد بـ(صيف أفضل) في تزويد الطاقة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يعد بـ(صيف أفضل) في تزويد الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).