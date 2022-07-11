2022/07/11 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط بنحو دولار واحد، الاثنين، في تعاملات متقلبة، عاكسة بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.

وطغت المخاوف من الركود وقيود الصين لكوفيد -19 على الطلب على المخاوف المستمرة بشأن شح المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 106.53 دولارات في الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش بعد صعودها 2.3 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.89 سنتاً أو 0.85٪ إلى 103.91 دولارات، لتتراجع بنسبة 2٪ عن يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف الركود) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف الركود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).