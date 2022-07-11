2022/07/11 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، وقوفه مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان، مؤكدا انه "لن يدخل بمفاوضات بخلاف هذا الموقف.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي مع تطبيق كافة قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومع تطبيق قرار المحكمة الخاص بتصدير النفط من إقليم كردستان".وبين الفتلاوي ان "هذا القرار القضائي غير قابل للتفاوض او النقاش وهو خارج مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وتابع، ان "الاطار يحترم القرارات القضائية ولا يتفاوض على هذه القرارات".

وكانت المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي اقره برلمان اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي: لا تفاوض على قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بنفط الاقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي: لا تفاوض على قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بنفط الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).