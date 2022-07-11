2022/07/11 | 09:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن تكون جراحة تكميم المعدة خيارًا متاحًا بالنسبة إليك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي مخاطر تكميم المعدة؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي مخاطر تكميم المعدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).