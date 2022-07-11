روسيا توقف تدفق الغاز عن أوروبا لعشرة أيام

2022/07/11 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أغلقت روسيا صباح اليوم الاثنين، بداية من الساعة السابعة صباحا، خط نقل الغاز “السيل الشمالي-1” إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو.روسيا توقف تدفق الغاز عن أوروبا عبر السيل الشمالي-1رئيس لجنة في البوندستاغ: المواطنون واقتصاد البلاد هم ضحايا سياسة عقوبات فاشلة تماما ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق […]

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