13 عاماً من الانتظار ..مستشفى الفضيلية دون انجاز

2022/07/11 | 09:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..عزا النائب عن تحالف الفتح حميد الزاملي، الأثنين، تأخر انجاز مستشفى الفضيلية شرقي بغداد، إلى تلكؤ الشركة التي ليس لديها جدية في العمل.وقال الزاملي في حديث لوكالة / المعلومة /، أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد تحرك برلماني لإحياء مستشفى الفضيلية المتأخر عن العمل منذ 13 عاما.وأضاف أنه في حال إكمال مشروع […]

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