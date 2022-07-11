2022/07/11 | 09:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Bz2P2fBMcA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يشيد بتحول العراق إلى منطلق للتقريب بين دول المنطقة .. وملفات أخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يشيد بتحول العراق إلى منطلق للتقريب بين دول المنطقة .. وملفات أخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).