السعودية.. إنقاذ حياة مسؤول طبي إيراني بعد إصابته بأزمة قلبية حادة

2022/07/11 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية إنقاذ رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج، محمد رضا رفعتياني، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه مناسك الحج، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الإثنين

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