بمناسبة العيد والأضاحي.. توضيح سعودي بشأن

2022/07/11 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، سلسلة من التعليمات بشأن سلامة اللحوم وكيفية طهيها وتخزينها، بمناسبة موسم الأضاحي خلال العيد.

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