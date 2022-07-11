2022/07/11 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة واصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وذلك مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.واستقبل الحجاج أمس الأحد على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحج..



مواصلة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق المركز الخبري الوطني.

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