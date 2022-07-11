2022/07/11 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ،اليوم الاثنين، أن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 من تشرين الثاني المقبل، متوقعةً أيضًا أن تحلّ الهند محل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات قبل نهاية العام الحالي المركز الخبري الوطني.

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