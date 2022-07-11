أبحاث علمية تؤكد ذبح الحيوان بالطريقة الإسلامية لا تسبب له ألما

2022/07/11 | 09:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحيوان المذبوح وإخراج الدماء لخارج جسم الحيوان سيفقد الوعي.

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